David Carmo fechado no Olympiacos com opção de compra de 18 M€ e taxa de empréstimo de 600 mil euros

Fumo branco à vista no dossiê David Carmo. A cedência do central do FC Porto ao Olympiacos está concluída e, sabe, os gregos ficam com uma opção de compra de 18 milhões de euros sobre o defesa, além de pagarem igualmente uma taxa de empréstimo de 600 mil euros. Para além disto, o Olympiacos irá ainda assegurar o pagamento integral do salário de David Carmo até junho.O valor da opção de compra deverá ser incomportável para o Olympiacos, assim caso o clube queira avançar para a aquisição, mas abre porta a uma eventual mudança posterior do central para a Premier League, nomeadamente o Nottingham Forest, emblema do qual Evangelos Marinakis é igualmente proprietário.De notar que, para a decisão final do FC Porto pesou o facto do jogador ir trabalhar com Carlos Carvalhal em Atenas, técnico que o conhece bem, o que pode ajudar o jovem a reencontrar-se com a sua melhor forma.