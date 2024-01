David Carmo pode seguir Fran Navarro para a Grécia

O Olympiacos de Carlos Carvalhal está atento ao que se passa no Dragão e, depois de Fran Navarro, os gregos fazem agora mira a David Carmo, que, como se sabe, foi recentemente despromovido à equipa B do FC Porto. Segundo informou ontem a CNN, o emblema grego vê com bons olhos receber o central por empréstimo, mas os portistas terão preferência por colocá-lo num campeonato mais apelativo, como o inglês ou o alemão. Recordar que Carlos Carvalhal conhece bem David Carmo, com quem trabalhou em Braga.

Quem já não foge ao Olympiacos é Fran Navarro, que foi apresentado no emblema de Atenas no último dia do ano. "Quando soube que havia interesse do Olympiacos fiquei contente, porque é uma equipa muito grande. Vir para cá foi uma boa decisão", referiu o espanhol, cedido aos gregos até ao final da época.