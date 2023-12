David Carmo titular na equipa B do FC Porto

Depois de ter sido despromovido à equipa B do FC Porto, David Carmo vai ser titular já este sábado, diante do Nacional. O defesa-central foi chamado ao onze por António Folha e fará dupla com Romain Correia.De recordar que David Carmo foi afastado dos trabalhos da equipa principal do FC Porto após a derrota em Alvalade, uma vez que, numa conversa no balneário, entrou em confronto com Pepe.