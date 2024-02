O Tribunal de Instrução Criminal decretou esta quarta-feira a medida de coação de prisão preventiva para Fernando Madureira, conhecido por 'Macaco', e Hugo Carneiro, 'Polaco', no âmbito da Operação Pretoriano. Para Vítor Catão foi decretada a prisão domiciliária.Aos restantes suspeitos não foram aplicadas medidas privativas da liberdade. No entanto, de acordo com a CMTV, seis deles (entre os quais Sandra Madureira) ficam com apresentações periódicas (segundas, quartas e sextas-feiras), estão proibidos de contactar por qualquer meio intervenientes neste processo, estão impedidos de permanecer em recinto desportivo onde se realizem jogos de qualquer modalidade referente ao FC Porto, proibição de acederem à sede dos 'Super Dragões' e ficam obrigados a apresentações na esquadra da polícia à hora em que se realizam jogos do FC Porto.- Prisão preventiva- Proibição de contactos com envolvidos no processo, com exceção de familiares diretos- Proibição de contactos com elementos direção dos Super Dragões- Prisão domiciliária- Proibição de contactos com envolvidos no processo, com exceção de familiares diretos- Proibição de contactos com elementos direção dos Super Dragões- Termo de identidade e residência- Proibição de contactos com envolvidos no processo, com exceção dos familiares diretos- Proibição de contactos com elementos direção dos Super Dragões- Interdição de recintos desportivos onde jogue o FC Porto- Proibição de acesso à sede dos Super Dragões- Apresentações às autoridades às 2ª, 4ª e 6ª feiras e sempre que a equipa de futebol do FC Porto jogueAs medidas de coação determinadas a Madureira, Polaco e Catão corresponderam à promoção feita pelo Ministério Público, que não pediu privação da liberdade para os restantes nove arguidos, dos quais três tinham sido libertados no sábado e os outros seis na terça-feira.Em 31 de janeiro, a PSP deteve 12 pessoas - incluindo dois funcionários do FC Porto e o líder dos Super Dragões, Fernando Madureira -, no âmbito da Operação Pretoriano, que investiga os incidentes verificados numa Assembleia Geral (AG) extraordinária do clube.