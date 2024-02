Deco, a evolução do mercado e a saída do FC Porto em 2004: «Por mais que quisesse...»

Deco, diretor desportivo do Barcelona, concedeu uma entrevista ao jornal 'La Vanguardia' onde, entre outros assuntos, abordou a evolução do mercado de transferências, lembrando o ano de 2004, quando saiu do FC Porto para o Barcelona por uma verba a rondar os 21 milhões de euros. Questionado acerca da contratação de Vitor Roque, o antigo internacional português frisou ainda que os catalães pagaram "um preço acessível" comparativamente a outros avançados."Pagou-se um preço acessível [por Vitor Roque] se tivermos em conta que se pagaram 90 milhões por Darwin Núñez e 70 M€ por Isak. Hoje gostaria de contratar Ronaldinho, Eto'o e até Deco. Mas não existem e já não estão no mercado. Os tempos mudaram, o futebol mudou. Hoje não poderia ter assinado pelo Barcelona. Não teria ficado cinco anos à espera no FC Porto. Nem o Samuel [Eto'o] no Maiorca à espera do Barcelona. Por mais que quisesse, chegariam-me ofertas de tantos clubes que o FC Porto pediria muito mais [dinheiro] e seria muito mais difícil. Hoje, um jogador que marca golos como Eto'o já tem todos os clubes a lutar por ele em seis meses", explicou.