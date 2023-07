Deco esteve no Dragão a gravar testemunho para o documentário sobre Pinto da Costa

Numa altura em que a transferência de Nico González, do Barcelona para o FC Porto, está prestes a ser anunciada, corre nas redes sociais uma imagem de Deco, antigo jogador dos azuis e brancos e atual diretor desportivo dos catalães, a ser entrevistado no Estádio do Dragão.Segundo apurou, esse momento nada tem a ver com a apresentação do médio espanhol. O antigo internacional português foi, isso sim, entrevistado pela Netflix para o documentário que essa plataforma de "streaming" está a preparar sobre a liderança de Pinto da Costa.Antes de Deco, já muitas outras figuras deixaram o seu testemunho sobre o presidente do FC Porto, como por exemplo José Mourinho, António Oliveira, Rabah Madjer ou até Herman José e o cardeal D. Américo Aguiar.