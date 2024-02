Depois da nomeação para golo da semana, Galeno também é candidato a jogador da semana da Champions

Galeno with a beauty

Precision from Lewy

Malen powers home

Turn & finish from Osimhen#UCLGOTW || @Heineken — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 21, 2024

Figura principal da vitória do FC Porto sobre o Arsenal (1-0) , na quarta-feira, Galeno volta a estar em destaque no balanço da semana na Liga dos Campeões.O extremo dos dragões, que garantiu o triunfo com um golo aos ingleses aos 90'+4 do jogo no Dragão, está nomeado para jogador da semana juntamente com Arnautovic (Inter), Veerman (PSV Eindhoven) e Lewandowski (Barcelona).Ora, o tento de Galeno está igualmente nomeado para golo da semana, no caso lado a lado com os de Lewandowski diante do Nápoles, Osimehn precisamente frentes ao Barcelona e, por fim, Donyell Malen, do Dortmund, frente ao PSV Eindhoven.