Depois de Casillas, também Jorge Costa se mostra solidário com Villas-Boas: «Contigo André»

Primeiro foi Iker Casillas e, agora, Jorge Costa. O antigo capitão do FC Porto fez questão de deixar uma mensagem no comunicado feito por André Villas-Boas nas redes sociais, onde relatou o terror que se viveu na sua residência, na madrugada desta quarta-feira."Mais do mesmo... Contigo André!", escreveu o atual treinador do AVS SAD, mostrando-se igualmente solidário com André Villas-Boas.Note-se que entre comentários e 'gostos', a publicação de Villas-Boas na rede social Instagram já ultrapassou as 20 mil reações.