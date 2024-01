Deputado e ex-líder da Iniciativa Liberal defendeu Fernando Madureira para presidente do FC Porto

Carlos Guimarães Pinto, deputado e ex-líder da Iniciativa Liberal, defendeu, num artigo publicado a 28 de março de 2017 no blogue 'O Insurgente', que Fernando Madureira reunia "todas as características necessárias de um bom presidente" do FC Porto."Entre todos os nomes que vão sendo falados, parece-me que escapa um que está à frente de todos e deveria ser óbvio: Fernando Madureira. É impossível encontrar um candidato melhor à sucesão imediata de Pinto da Costa", considerou.Carlos Guimarães Pinto destacou que Madureira "conhece o clube melhor do que ninguém", tem "um amor desinteressado pelo clube e "apesar da sua posição, necessariamente dada a alguns exageros, é capaz de assumir posições sérias e diplomáticas, como se exige de um líder de um clube."O deputado acrescentou ainda que "até na vertente académica, Fernando Madureira está bem preparado". "Com um mestrado em Gestão Desportiva, e nota final de 17 valores, Fernando Madureira está melhor qualificado para ser presidente de um clube de futebol do que basicamente todos os presidentes de clubes de futebol no país", referiu.