Desabafo de Sérgio Conceição: «Há dias em que precisamos muito de fechar os olhos...»

Sérgio Conceição deixou uma mensagem enigmática nas redes sociais. A frase, em jeito de desabafo, fala da necessidade de recomeço."Há dias em que precisamos muito de fechar os olhos, respirar fundo e reunir todas as forças para recomeçar", publicou o técnico do FC Porto, nas stories do Instagram, republicando uma imagem da conta 'Às nove'.