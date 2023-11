Desacatos à porta da moradia de André Villas-Boas com segurança agredido por vários indivíduos, avança a CNN

A CNN Portugal dá, esta quarta-feira, conta de alguns desacatos à porta da moradia de André Villas-Boas esta madrugada. Segundo a mesma fonte, o segurança do condomínio foi agredido por vários indivíduos, que posteriormente lhe roubaram o carro. Tudo terá começado devido ao rebentamento de alguns petardos naquela zona.Refira-se que este incidente acontece menos de um mês depois do muro da casa de Villas-Boas ter sido vandalizado . À data, a 31 de outubro, podia ler-se "AVB traidor" no exterior da vivenda do possível candidato à presidência do FC Porto.