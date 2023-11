Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Detido pela BMG e com ligações ao Benfica: Quem é o clube que se queixa da dívida por Otávio? Coimbra de Minas Gerais reclama valor ao FC Porto por causa da primeira tranche da transferência do médio para o Al Nassr





Imagem do centro de treinos do Coimbra Sports em Minas Gerais, na sequência da parceria com o Benfica

• Foto: Coimbra Sports