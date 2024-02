Diogo Costa brinca com Galeno: «Costumo dizer que só faz nos treinos, mas já vi que tenho de estar calado...»

Diogo Costa realçou o espírito competitivo da equipa do FC Porto após o triunfo (1-0) frente ao Arsenal. Em declarações à DAZN, o guardião dos dragões reconheceu que a lição foi bem estudada e elogiou Galeno, mas também fez questão de salientar que ainda só foi disputada metade da eliminatória.





"Sabíamos que íamos ter dificuldades, mas equipa fez por merecer. A equipa lutou até ao fim. O nosso forte é o coletivo e ficou demonstrado. Estudámos muito bem o Arsenal. Não tivemos medo, acima de tudo coragem. O coletivo foi a chave do jogo. Ainda não tive oportunidade de ver o golo de Galeno. Costumo dizer que só faz nos treinos, mas agora que já vi tenho de estar calado. Que continue a ajudar-nos e que o coletivo continue a ser o nosso forte", disse o internacional português, acrescentando:

"Estudámos todos os pormenores do Arsenal. No primeiro canto só tive um homem em cima de mim, depois foram sempre três homens. Tenho de agradecer o apoio dos companheiros para a segurança que demonstramos. Neste momento estamos muito felizes, mas isto ainda só vai a meio. Hoje felizes, só que amanhã é outro dia e essa é a nossa mentalidade. O mister referiu para não jogarmos à pressa, mas para jogar depressa. Entrámos nervosos, mas a confiança foi subindo e com o passar do tempo sentimos que era possível."