Diogo Costa com poucas palavras: «Isto vai no início e só acaba no fim»

Diogo Costa foi parco em palavras após o Sporting-FC Porto (2-0). Questionado sobre o que faltou aos dragões no clássico desta noite em Alvalade, o guarda-redes disse que será analisado internamente."Isso fica para nós, vamos nós ver em casa. Vamos ver no Olival. Há uma coisa de que podem ter a certeza. Isto vai no início e só acaba no fim. Podem ter a certeza de que vamos lutar até ao fim", afirmou à Sport TV o internacional português.