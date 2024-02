Diogo Costa distinguido como o melhor guarda-redes de janeiro da Liga Betclic

Transpor esta barreira não é tarefa fácil



Diogo Costa brilhou na baliza do FC Porto e reuniu consenso entre os treinadores da #LigaPortugalBetclic, que nele votaram para EuroBic - ^ de janeiro #LigaPortugal #CriaTalento #FCP #NãoPára pic.twitter.com/ds08T25AyA — Liga Portugal (@ligaportugal) February 12, 2024

Diogo Costa, do FC Porto, foi eleito o melhor guarda-redes do mês de janeiro da Liga Betclic. A votação foi realizada pelos treinadores dos clubes do principal escalão.O guardião internacional português, de 24 anos, arrecadou 31,11% das preferências, superando Trubin (Benfica), que obteve 22,96%, e Ricardo Velho (Farense), que somou 13,33%.No período em questão, Diogo Costa foi totalista nos quatro encontros disputados pelo FC Porto, sofrendo apenas dois golos. Além disso, contribuiu com 10 defesas para as três vitórias e um empate resgistados pelos dragões.