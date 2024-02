Diogo Costa e o jogo com o Arsenal: «Vamos fazer de tudo para que sintam o que é o FC Porto»

Diogo Costa fez esta terça-feira a antevisão do jogo do FC Porto com o Arsenal, encontro da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões que se disputa amanhã, a partir das 20 horas, no Estádio do Dragão."Esperamos uma equipa forte, com os seus truques de jogo. Posso garantir que vamos fazer de tudo para não deixar o Arsenal fazer mossa e para que eles sintam o que é o FC Porto.""Estamos preparados para tudo que o Arsenal é, ofensiva e defensivamente. Têm os seus pontos fracos, mas vão defrontar o FC Porto e vão ter dificuldades também.""Sinceramente, uma equipa como o FC Porto joga sempre para ganhar. Os adversários têm o seu valor, mas o nosso pensamento é sempre o jogo a seguir. Os jogos com o Arouca temos de ganhar e nestes grandes palcos a responsabilidade é igual.""É muito ofensiva, mas tem os seus pontos fracos. Obviamente vamos explorá-los ao máximo e fazer de tudo para sairmos vitoriosos.""Nos últimos tempos não temos falado muito. Ele saberá o valor desta equipa e deste clube e vai alertar os seus colegas de equipa. Mas espero que ele consiga vir.""Têm pontos fracos mas não vou dizer o que vamos fazer. Vamos fazer o nosso melhor para ganhar.""Têm de nos mostrar isso em campo.""É um grande jogador, que joga numa grande liga. Mas não é um jogador que vai fazer todo o trabalho. Estamos focados em toda a equipa, não apenas num jogador.""Tal como disse há bocado, preparo-me para todos os jogos da mesma forma. O mister também. É um jogo para ganhar."