Diogo Costa eleito o melhor guarda-redes da Liga Bwin em 2022/23

Figura de destaque no plantel do FC Porto, Diogo Costa foi eleito eleito o guarda-redes do 11 do Ano da Liga Bwin em 2022/23. A votação foi levada a cabo pelos treinadores e capitães dos clubes que participaram na prova.O jovem guardião, de 23 anos, foi utilizado em 33 dos 34 jogos que o FC Porto cumpriu no campeonato (cumpriu os 90 minutos em todos eles) e manteve a sua baliza incólume em 16 encontros. Os dragões acabaram por ser a segunda melhor defesa da competição, apenas atrás do Benfica.Esta distinção surge numa altura em que o internacional português tem sido bastante assediado por clubes das principais ligas europeias.