Diogo Costa: «Foi muito bom termos mudado o jogo para 2-1 após o golo sofrido»

Diogo Costa não escondeu a satisfação por arrancar a fase de grupos da Liga dos Campeões com uma vitória (3-1). "Fizemos o melhor resultado que podíamos fazer, que era ganhar. Controlámos o jogo desde o início, foi muito bom termos mudado o jogo para 2-1 após o golo sofrido, foi um ponto importante para o resto do jogo. É um bom resultado, é apenas um jogo, há muitos pela frente e vamos dar seguimento", começou por dizer o guarda-redes internacional português, em declarações aos microfones do Porto Canal logo após o Shakhtar-FC Porto.

Golo sofrido

"É um bom golo, é a pior bola para um guarda-redes, em contra-movimento. Mérito do adversário. Tentar melhorar para conseguir fazer essa defesa e salvar a equipa."

Aniversário

"É o melhor dia possível. Fazer anos e ganhar é a melhor prenda. Desde já agradeço a todos os portistas e a toda a gente que me desejou os parabéns. Fico muito agradecido."

Ambiente no estádio

"Foi bom. Quiseram assistir a um grande espetáculo. Mando um grande abraço a todos os ucranianos, desejo muita força e digo que estamos com eles."

Declarações de Diogo Costa à ELEVEN

"Elogios de Lewandowski ao FC Porto? Somos uma equipa forte, os adeptos fazem-nos mais fortes. Obviamente que eles sentem a pressão e é bom."