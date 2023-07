Diogo Costa no radar do Chelsea

Diogo Costa está na lista de opções do Chelsea para a rendição de Edouard Mendy, guardião que está prestes a rumar ao Al Ahly Jeddah da Arábia Saudita.

Ainda não há proposta concreta dos blues, mas o processo está a ser conduzido por Jorge Mendes, que mantém ligação próxima ao emblema londrino.

O facto do espanhol Kepa ainda estar no plantel, tendo custado 80 milhões de euros, não invalida que esteja na agenda a contratação de outro guarda-redes. A questão de fundo será perceber qual o montante do investimento que o Chelsea admite realizar para uma posição considerada chave.

Segundo os últimos relatos da imprensa inglesa de referência, o clube orientado por Mauricio Pochettino afastou-se da corrida por Onana, do Inter, que por sua vez também entrava na lista de concorrentes à baliza do Man. United. Os red devils foram sempre dados como candidatos à aquisição de Diogo Costa, mas para além do dossiê De Gea não estar resolvido, as sondagens de mercado apontavam para um limite de 30 milhões de libras (35 milhões de euros), menos de metade do que os dragões pretendem (75 milhões de euros) pelo titular da Seleção Nacional, de 23 anos. A entrada em cena do Chelsea, que estava disposto a dar 60 milhões de euros por Ugarte, pode agitar um negócio que parecia estagnado.