Diogo Leite rendido a Pepe: «Para ele, perder um treino é como perder um jogo»

Diogo Leite, central português do Union Berlim, concedeu uma entrevista ao 'AS' onde, entre outros assuntos, se mostrou satisfeito pelo regresso da equipa às vitórias ao fim de 16 jogos e deixou muitos elogios a Pepe, considerando o defesa do FC Porto "um dos melhores da história"."Regresso às vitórias? Estávamos numa fase menos boa. Os resultados não estavam a ser os que queríamos e precisávamos de voltar a ganhar. Não só por nós, mas também pelo clube e pelos adeptos. Fizemos um bom jogo [contra o Borussia M'Gladbach, 3-1], e antes de defrontarmos o Real Madrid foi muito importante. Estamos motivados", frisou Diogo Leite, de 24 anos, que garantiu estar "muito contente" por disputar agora "uma das melhores ligas do mundo", a Bundesliga.Questionado sobre as diferenças de, enquanto futebolista, andar nas ruas de Berlim e nas do Porto, o jovem assumiu que em Portugal era constantemente reconhecido. "É muito diferente. O Porto não é tão grande como Berlim. Ali conhecemo-nos todos. Param-te na rua, pedem-te fotos... E é a minha cidade, o clube do meu coração. Aqui em Berlim posso passear, as pessoas falam menos".Apesar de garantir que o seu ídolo "sempre foi Cristiano Ronaldo", Diogo Leite não poupou nos elogios a Pepe. "Para mim é ótimo, é unânime que é um dos melhores centrais da história. Receber elogios dele é um orgulho e ter jogado com ele foi fantástico. Sempre esteve disposto a ajudar-me desde o primeiro dia. As palavras dele marcaram-me para sempre. É fantástico, tanto enquanto pessoa como enquanto jogador. Quanto mais treinas com ele, mais sentes a paixão e o entusiasmo. Para ele, perder um treino é como perder um jogo. É incrível que consiga seguir ao mais alto nível com a sua idade e é um orgulho ter aprendido com ele. Tenho-o sempre como exemplo, dentro e fora de campo. Tentarei seguir os seus passos", acrescentou, antes de frisar: "Não falámos sobre o Real Madrid. Concentração máxima, não há segredo".Refira-se que o Union Berlim, que integra o grupo do Sp. Braga na Liga dos Campeões, joga esta terça-feira a cartada decisiva nas competições europeias. A equipa alemã recebe o Real Madrid, pelas 20 horas, e precisa de um deslize dos bracarenses - além de vencer os merengues - para assegurar a presença no playoff da Liga Europa.