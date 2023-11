Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Diogo Valente recorda treinos sem bola na Académica de Conceição: «Ele dizia que já não sabia mais o que fazer connosco» O extremo, que aos 38 anos ainda joga no Salgueiros, não tem dúvidas que os dragões "vão voltar fortes" na Champions e elogia os métodos do treinador do FC Porto