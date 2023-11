Distúrbios na baixa do Porto provocados por 300 adeptos do Antuérpia, noticia o Porto Canal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Cerca de 300 adeptos do Antuérpia provocaram distúrbios na noite desta segunda-feira na baixa do Porto, noticiou o Porto Canal, ao qual testemunhas falaram de uma 'invasão' de adeptos belgas na zona da Ribeira, derrubando mesas e cadeiras de algumas esplanadas.Os desacatos terão já alastrado por outras zonas da baixa da Invicta, tendo levado ao encerramento precoce de alguns estabelecimentos por indicação da PSP.Recorde-se que na partida da 3.ª jornada da fase de grupos da Champions, em Antuérpia, um grupo de adeptos encapuzados da equipa da casa confrontou os apoiantes portistas desde a bancada central. A polícia local haveria de dispersar o grupo com a utilização de um canhão de água.