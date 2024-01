Dívida do FC Porto a Nanu está saldada: «Já recebi tudo o que tinha a receber»

Nanu garantiu esta sexta-feira aque já recebeu "tudo o que tinha a receber do FC Porto".Uma dívida de 82.297,67 euros, conforme o nosso jornal noticiou também esta sexta-feira, motivou a entrada de um processo no Tribunal Judicial da Comarca do Porto, tendo Nanu como autor e a SAD do FC Porto como réu. A ação foi movida a 21 de dezembro último e, ontem, foi distribuída e publicitada no portal Citius.Agora, o lateral que esteve vinculado ao FC Porto entre 2020 e 2023 garantiu que a dívida "referente a prémios" está saldada. E acrescentou: "O FC Porto sempre cumpriu com tudo a meu respeito".O internacional guineense, de 29 anos, rescindiu o contrato com os dragões no verão passado e vinculou-se aos turcos do Samsunspor. Nanu só esteve no plantel principal do FC Porto durante a primeira época da ligação, sendo posteriormente emprestado aos norte-americanos do FC Dallas, rumando depois ao Santa Clara.