Do "jogo entretido" às substituições no início da 2.ª parte: Conceição analisa vitória sobre o Montalegre

O FC Porto goleou esta sexta-feira o Montalegre, por 4-0, no Estádio do Dragão, e carimbou o apuramento para os oitavos de final da Taça de Portugal, num jogo em que Danny Namaso, Evanilson (2) e Fran Navarro marcaram.

Em declarações no final da partida, Sérgio Conceição elogiou o desempenho e compromisso dos jogadores que lançou hoje para o campo. Apesar de alguns erros "aqui ou acolá", fruto da "menor utilização", o treinador do FC Porto mostrou-se satisfeito com a equipa e com o apuramento para a próxima fase da prova rainha. "Acho que a melhor forma de demonstrar respeito pelo adversário é sermos sérios, disputarmos todos os duelos de forma intensa, defendermos e atacarmos juntos, aqui ou acolá houve algum erro individual. Alguns jogadores com menos utilização é normal que o entrosamento seja mais difícil, mas optámos por uma equipa com um misto de mais e menos utilizados, sendo que os que jogaram trabalharam na preparação para o jogo. Foi um jogo, como dizemos no futebol, entretido, também por culpa do Montalegre, que fez um jogo sério, organizados, a saber o que queria. Parabéns ao Tony e aos adeptos que vieram, cerca de dois mil, esta é a festa da Taça", começou por dizer o técnico portista, aos microfones da Sport TV.





"Inicialmente sim. Aqui que eu queria, provocando uma linha de três o Franco tinha de saltar para a linha média. A minha preocupação, com jogadores jovens e poucos minutos, era não mexer tanto. O João [Mário] saiu porque é dos jogadores com mais minutos, teve também os jogos da Seleção, fui gerindo nesse sentido e pensando também no jogo da próxima terça-feira. Daí a saída do Galeno e do Evanilson a partir do momento em que o jogo estava seguro. O jogo esteve sempre seguro. Foi a pensar um bocadinho na terça-feira.""Não porque o Zé não pode jogar na Liga dos Campeões. Disponível neste momento temos o Fábio Cardoso, se não tiver, temos de arranjar uma solução. O Carmo está castigado, o Pepe numa fase final de recuperação.""Sim, o objetivo foi atingido, passar à próxima eliminatória. Houve coisas positivas e outras que não correram tão bem, mas em todos os jogos é assim. Acho que fomos sérios, respeitamos a equipa de Montalegre. Dar os parabéns ao Tony porque percebia-se que em todos os momentos do jogo o Montalegre sabia o que fazer e nós fizemos a nossa obrigação. Podíamos ter feito mais golos. Como eu costumo dizer: foi um jogo entretido, muito também pela capacidade que o Montalegre teve de querer disputar o jogo. Os meus parabéns às pessoas que também viajaram desde Montalegre, mais de duas mil pessoas, isto também é a festa da Taça e bem merecido para estas regiões e equipas menos faladas.""Nós não testámos ninguém, nós trabalhamos ao longo da semana. Depois, temos um central disponível para Barcelona, que é o Fábio Cardoso. O David Carmo está castigado, o Zé Pedro não pode porque não está inscrito e vamos ver. Temos trabalhado algumas situações e, não estando o Pepe, vamos ter de arranjar uma solução.""Temos um jogo importante terça-feira, vamos dissecar este e preparar da melhor forma o Barcelona", terminou.