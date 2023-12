Do "trator Gyökeres" ao "plano para expulsar Pepe": nação portista analisa derrota com o Sporting

ouviu conhecidos adeptos do FC Porto após a derrota no clássico com o Sporting em Alvalade (2-0) "O Sporting ganhou porque jogou melhor. O FC Porto fez-me lembrar os dias em que vou para o palco e as coisas não correm bem, mas gostei da atitude. O Gyökeres é um trator, um dos melhores do futebol português. Adoro jogadores assim, esse sim, é um jogador à Porto…""Estou um pouco dececionado e é uma derrota convincente. O FC Porto não tem muito por onde se queixar, mas havia um plano para expulsar o Pepe, que foi provocado e reagiu mal. Mas mesmo com onze o FC Porto não esteve nos seus dias, só me lembro de uma oportunidade.""A expulsão do Pepe marcou claramente a diferença neste jogo. O FC Porto tentou reagir e onze contra onze o resultado seria outro. Houve uma arbitragem que criou alguma instabilidade no desenvolvimento do jogo. São duas situações que marcam este clássico."