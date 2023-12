Do "vermelho duro" aos problemas para "parar" Gyökeres: espanhóis atentos a Pepe no clássico

Corria o minuto 51 do Sporting-FC Porto () quando Pepe foi expulso por agredir Matheus Reis, que tentou retardar a marcação de uma falta. Após visualizar as imagens do VAR, o árbitro Nuno Almeida mostrou cartão vermelho ao internacional português e a equipa de Sérgio Conceição ficou naturalmente em inferioridade numérica a partir desse momento. O lance acabou por marcar o desenrolar do clássico e teve eco na imprensa espanhola.A 'Marca', por exemplo, escreve que o ex-central do Real viu um "vermelho duro" e que saiu do jogo a "aplaudir" o árbitro, abordando também o clima tenso que se viveu no final da partida. Já o 'As' fala de uma expulsão por agredir um adversário com a "mãe de Cristiano Ronaldo" na bancada, referindo que Pepe não teve uma primeira parte fácil pois demonstrou muitas dificuldades para "parar" Gyökeres. Pode ler-se a mesma narrativa no catalão 'Mundo Deportivo', que acrescenta que o central do FC Porto "voltou a errar".