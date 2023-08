Dois amarelos por dar a Eustáquio e penálti sem imagens claras: CA e a arbitragem do Rio Ave-FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Rio Ave-FC Porto (1-2) já levou esta terça-feira o Sporting a condenar o Conselho de Arbitragem (CA) por considerar que houve "erros grosseiros", por parte de "ambas as equipas de arbitragem, dentro e fora de campo". A propósito deste jogo, Record sabe que o CA entende que ficaram por mostrar dois amarelos a Eustáquio (4 e 8 minutos).Quanto ao penálti que deu o 1-1 ao FC Porto a decisão é de Fábio Veríssimo, não existindo qualquer imagem clara que mostre o contrário.









No final do encontro, Luís Freire, treinador do Rio Ave apontou também críticas à arbitragem. "A primeira parte ficou marcada por expulsão clara de Eustáquio. Aos 7 minutos tem de estar na rua", disse.