Dois dragões no topo dos parâmetros físicos da Liga Betclic

O FC Porto tem dois jogadores no topo da Liga Betclic no que diz respeito a parâmetros físicos e intensidade de jogo. Segundo o recente relatório do CIES - Observatório do Futebol, Eustáquio é o jogador do campeonato com maior distância percorrida por 90 minutos, ao passo que Pepê é o futebolista com mais sprints em fase defensiva por 90 minutos.Os dados, recolhidos pela SkillCorner, não pormenorizam as distâncias percorridas nem o número de sprints, mas colocam os dois portistas no topo. De notar que no que diz respeito a mais sprints em fase defensiva por 90 minutos o lugar cimeiro é ocupado por Lacava, do Vizela.Para o estudo foram considerados os jogadores com pelo menos 720 minutos até ao dia 7 de dezembro em ligas nacionais ou 360 minutos em competições internacionais.