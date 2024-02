Dois jornalistas atingidos por isqueiros na apresentação da candidatura de Pinto da Costa

Dois jornalistas foram atingidos por isqueiros, este domingo, no Coliseu do Porto, durante o evento de apresentação da candidatura de Pinto da Costa à presidência do FC Porto.O momento de tensão aconteceu na sequência de uma fase mais quente do discurso do presidente portista, com vários ataques à comunicação social. Os objetos foram atirados por adeptos dos dragões presentes no evento.