"Dois pontapés na crise" e "limpinho, limpinho": nação portista reage à vitória frente ao E. Amadora

O FC Porto venceu o E. Amadora por 2-0 em jogo da 22.ª jornada.ouviu conhecidos adeptos dos dragões sobre a partida."Uma vitória justa do FC Porto e que peca por escassa. Foi uma exibição segura e claramente a pensar no jogo desta quarta-feira, com o Arsenal. Começámos o jogo de forma oscilante e desconfiada, mas crescemos em campo e o final teve um justo vencedor.""Não foi uma vitória deslumbrante, mas acredito que são dois pontapés na crise, se é que existe alguma. Agora, podemos cimentar isto com um bom resultado contra o Arsenal e culminar numa verdadeira estalada na dita crise no fim do campeonato!""Foi limpinho, limpinho! Queria ver o FC Porto a jogar assim todos os dias! Foi um jogo completo e, embora tenha adorado o golo do João Mário, fiquei muito feliz pelo golo do Galeno para abrir o marcador. É um excelente jogador e trabalha muito."