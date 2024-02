«Dos candongueiros aos dirigentes que permitem, todos ganham»: 'Sábado' explica negócio dos bilhetes e ameaças dos Super Dragões

O ambiente já estava hostil quando o sócio Henrique Ramos subiu ao palanque do Dragão Arena para proferir a sua intervenção na Assembleia Geral (AG) do FC Porto, realizada na noite de 13 de novembro do ano passado. Membros da claque Super Dragões (SD) ameaçavam e insultavam nas bancadas todos aqueles que insinuassem apoio a André Villas-Boas, que então já manifestara a sua intenção de se candidatar à presidência do clube contra a atual direção encabeçada por Jorge Nuno Pinto da Costa: "És Villas-Boas, desaparece daqui senão levas mais", "vocês vão morrer" e "vão todos levar nos cornos, seus filhos da puta", foram algumas das frases que procuradores do Ministério Público (MP), presentes no recinto, apontaram para futuras diligências.A 'Sábado' fez um levantamento da situação das Casas do FC Porto para tentar perceber o que levou os suspeitos a perderem as estribeiras após a intervenção de Henrique Ramos. Leia aqui o artigo na íntegra.