Dragão vaiou a equipa

O Dragão cuspiu fogo depois do apito final, face à derrota contra o Estoril, mas no período de compensação já muitos adeptos começaram a deixar as bancadas desgostosos com a exibição do FC Porto.

Assim que o encontro terminou, houve até um adepto portista que ficou a exibir um lenço branco, enquanto a maioria vaiava a equipa. Ainda assim, a habitual roda foi feita, bem como a volta ao estádio, se bem que já com as bancadas bastantes despidas e sem os aplausos que costumam ser dominantes. As claques, uma em cada topo, não deixaram de manifestar a desilusão reinante.