Dragões ainda não desistiram de Söyüncü

A procura do FC Porto por um novo central no mercado de transferências para Sérgio Conceição continua. E Söyüncü, do At. Madrid, é um nome que se mantém nos planos portistas, não obstante a dificuldade da operação.

Durante o dia de ontem, Matteo Moretto, do portal Relevo, informou que dragões e colchoneros chegaram a um princípio de acordo tendo em vista o empréstimo do central. A informação não foi passível de ser confirmada, mas é certo que a gestão do dossiê por parte do FC Porto tem sido feita junto do emblema espanhol. Por outro lado, o Fenerbahçe, clube turco igualmente interessado no defesa, de 27 anos, já terá chegado a um entendimento com este, procurando agora um acordo com o At. Madrid.

Popovic associado

Entretanto, o sérvio Matija Popovic foi colocado no radar do FC Porto. Quem o reportou foi Ganluca Di Marzio, especialista de mercado, que apontou Bayern Munique e Nápoles como estando também interessados no médio-ofensivo, de 18 anos. Popovic é umjogador livre, depois de acabar a sua ligação ao Partizan. Esteve a treinar no Milan, mas um contratempo nas negociações impediu-o de assinar contrato.