Dragões lamentam: «Período de compensação foi trágico para o FC Porto»

O FC Porto está fora da Allianz Cup depois de ter sido derrotado ontem pelo Estoril através de dois golos apontados na reta final (3-1) . A formação de Vasco Seabra repetiu o triunfo no Dragão, para o campeonato (1-0), com os tentos de Cassiano (22'), Guitane (90'+1) e João Carlos (90'+6, de penálti), com Pepê a faturar do outro lado (34'), um resultado amargo que os dragões sublinharam esta quinta-feira na sua newsletter diária."Um jogo 'para baixar a cabeça' ditou o cancelamento, logo após a primeira jornada, da aspiração de renovar o título da Taça da Liga. Ao minuto 90 até se registava um empate, mas o período de compensação foi trágico para o FC Porto e o Estoril acabou mesmo por vencer por 3-1", pode ler-se no 'Dragões Diário'.Em declarações no final da partida, Sérgio Conceição mostrou-se visivelmente desagradado com a exibição da equipa, mas também com aquilo que considera que podia ter feito de diferente e não fez. "O que falhou? Falhou o treinador do FC Porto. Falhou, perdemos. Acho que nos momentos cruciais, não tivemos a competência de fazer golo e depois o Estoril sempre que saía para o ataque saía com perigo. Houve muita coisa que correu mal, a culpa é do treinador. Parabéns ao Estoril, que está pela primeira vez na final four da Allianz Cup e com mérito", começou por dizer o treinador do FC Porto, em declarações na Sport TV.