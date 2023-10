Dupla do FC Porto entre os 60 "maiores talentos jovens do mundo" para o Guardian

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gonçalo Ribeiro e Martim Fernandes, jovens da equipa B do FC Porto, foram incluídos na lista dos 60 "maiores talentos jovens do mundo" em 2023 para o jornal inglês 'The Guardian'.Gonçalo tem 17 anos e é guarda-redes, tendo esta época sido titular num encontro da formação secundária dos dragões. Quanto a Martim, tem a mesma idade, atua como lateral-direito e já leva 7 partidas na Liga Sabseg na presente temporada.