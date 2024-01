«É para o leitinho do miúdo!»: Cândido Costa recorda o dia em que Mourinho o colocou a jogar 2 minutos

Com discursos "hollywoodescos, meio cinematográficos", a liderança de José Mourinho marcou a carreira de Cândido Costa. Em entrevista ao 'Alta Definição', da SIC, o antigo jogador e agora repórter do canal 11 recordou um episódio com o treinador que o marcou."Quando nasceu o Rafael [filho mais velho de Cândido Costa], assisti ao parto e tinha o estágio com o FC Porto passadas umas horas - era um jogo com o Espanyol salvo erro. Quando faltavam 2 minutos para o final do jogo, entrava eu ou o Paulinho Santos e ele chama-me... Era uma partida europeia, havia prémio. Mourinho agarra-me pelo pescoço, estende a mão como se me estivesse a falar alguma coisa do jogo, aponta com o dedo e diz: 'para o leitinho do miúdo, tu mereces, és boa gente' (risos). Entrei, fui para onde ele me mandou, nem toco na bola e acaba. Recebi o prémio de jogo por inteiro! Não me fez mais rico, mas sensibilizou-me", recordou.Cândido Costa recordou igualmente a dura lesão que sofreu nas camadas jovens do Benfica, num jogo com o Olhanense. Fez uma fratura de perónio e rotura total de ligamentos no seu pé dominante, o direito. "Lembro-me que quando eu me levanto para dar o passo e vejo o pé assim, caio e vejo que na meia tenho alguma coisa estranha, porque a fratura acabou por sair um bocado. Isto não é para parecer incrível, para dar ideia de filme, a primeira coisa que me veio à cabeça, a primeira coisa que foi dilacerante não foi a dor, foi o meu pai. Depois desmaiei. Quando acordei, já devia estar na segunda circular, no carro com o fisioterapeuta e o meu pai, parecia que estava num filme: estava a ver aquilo, a gritar ‘Ó pai, ó pai, o que é que me aconteceu, pai?’".