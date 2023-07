Edema pode tirar Diogo Costa das opções para o jogo com o Rayo Vallecano

Diogo Costa deve falhar, por precaução, o jogo deste sábado, frente ao Rayo Vallecano, cujo pontapé de saída, no Estádio do Dragão, está marcado para as 19 horas.Segundo apurou Record, o guarda-redes sofreu um toque num dos último treinos e fez um edema, mas nos próximos dias já será integrado sem limitações nos trabalhos, pelo que a sua presença na Supertaça, frente ao Benfica, agendada para dia 9 de agosto, não estará em risco.Assim sendo, tudo indica que seja Cláudio Ramos a avançar na baliza no jogo deste sábado, que servirá de ensaio geral para o clássico que abre a época oficial para dragões e águias.Para o jogo com a equipa espanhola, o FC Porto não fez estágio e os jogadores e equipa técnica só se concentraram hoje.