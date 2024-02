Eduardo Luís: «Sou pelo FC Porto, não contra ninguém. Quero apenas que o FC Porto ganhe»

Eduardo Luís, antigo campeão europeu pelo FC Porto, marcou presença este sábado na sede de campanha de André Villas-Boas, candidato à presidência do FC Porto, para participar na tertúlia "Conversas à moda do Porto" ao lado de André e António Sousa."Foi um convite de alguém que quer transformar alguma coisa no FC Porto e aceitei. Não posso votar porque não sou sócio, mas sinto que é uma pessoa credível, do futebol e simplesmente aceitei, porque também não os recebi de outros lados"."Conheço o André desde os tempos em que foi treinador do FC Porto. Nunca tivemos um contacto próximo, mas a malta do futebol, quem jogou e trabalhou no FC Porto, facilmente chega ao contacto uns com os outros"."Isso é o André que tem de responder. É para mim um grande orgulho fazer parte da história do FC Porto, com a conquista da primeira Taça Europeia. Agora, mais velhote, sinto mais vaidade em relação a isso, porque na altura foi mais um jogo que ganhámos e que ninguém contava. Em relação à candidatura, isto dará a força que ele quiser. É com todo o gosto que estou aqui"."Pelos clubes passa muita gente, mas os clubes ficam sempre. As pessoas vêm e vão, os jogadores vêm e vão. Eu estive sete anos no FC Porto, há outros que estão mais tempo e outros menos, mas todos os que saem orgulhosos por terem vestido a camisola, como é o meu caso. Sinto que há alturas em que as coisas têm de mudar, como tudo muda. É como na política. Somos todos por Portugal, se formos votar, vamos votar em alguém que trabalhe por Portugal e pelos portugueses. Neste caso, relativamente ao FC Porto, sou pelo FC Porto, não sou contra ninguém e quero apenas que o FC Porto ganhe".