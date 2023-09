O "super-atleta" Marcano, os milhões do plantel do Benfica e o que quer dar ao museu do FC Porto: tudo o que disse Conceição

Sérgio Conceição fez esta quinta-feira a antevisão ao clássico com o Benfica, jogo grande da 7.ª jornada agendado para amanhã, no Estádio da Luz (20H15)."Antes de mais, peço desculpa pelo atraso [mais de 20 minutos]. Queria dar os parabéns a todas as pessoas que fizerem e fazem a história deste grandíssima instituição que é o FC Porto e a todos os sócios, adeptos e simpatizantes, a verdadeira alma do clube. Não podemos prever o que vai acontecer no jogo, podemos estar preparados para os diferentes momentos e, nesse sentido, dar o nosso máximo. Depois o jogo tem a sua história, caminho e percurso. Sabemos que é sempre um jogo difícil frente ao campeão nacional. Temos respeito mas também temos a ambição de ir à Luz ganhar"."É um número. Sabemos que, neste caso, o Benfica em termos de investimento fez cerca do dobro. Mas isso vale o que vale. É importante os plantéis serem equilibrados e que nos deem garantias em todas as provas. Se olharmos para isso, as equipas que têm orçamentos mais baixos que nós, não têm a ambição ou vontade de nos ganhar? Não é isso que se vê, isso conta pouco"."A exigência aqui começa no presidente, que é exigente com ele e com os outros, acabando no tratador de relva. Toda a gente aqui é importante e toda a gente percebe que há uma exigência grande e muita vontade de fazer as coisas como devem ser feitas. O departamento médico faz parte e tem, ao longo destes anos, feito um bom trabalho. Nunca é fácil, numa época desportiva com tantas situações em que precisamos das recuperações físicas... Aqui não há caso nenhum. Houve um jogador que ficou de fora e eu manifestei-me daquela forma. No dia de jogo, a pressão desse mesmo jogo é grande e quando temos um atleta, da importância do Pepe, dentro e fora do campo... Foi tudo clarificado. O Pepe está em dúvida, vai ser até à hora do jogo. Se estivesse apto estava, se não estivesse também o diria. Neste momento é uma dúvida"."O meu trabalho a esse nível emocional é menor nos grandes jogos. Não nos adianta estar muito bem nos jogos e noutros isso não acontecer. O plano de jogo faz parte do que é o nosso trabalho durante a semana. Esse passado recente não conta nada para amanhã, o jogo ganha a sua vida dependendo do que fazemos nele. [É preciso] Trabalhar bem e prepará-lo bem. Do outro lado está o campeão nacional com jogadores de altíssimo nível, mas nós também os temos. Queremos muito ganhar para que isso depois seja visível nos títulos conquistados"."O nosso trabalho é exatamente preparar da melhor forma o jogo. Nesse jogo da Supertaça houve duas partes distintas, por mérito do adversário e demérito nosso. Temos de estar preparados para essas duas situações. Faz parte do nosso trabalho. Acho que o Benfica não é só uma equipa boa a ligar o jogo na dinâmica que tem com bola, mas sim também quando joga de forma mais direta e utiliza muito bem os avançados que tem. Temos de estar preparados para os dois momentos, e houve outros que também preparámos. Cabe-nos meter em campo essa estratégia, não nos podemos esquecer que há uma bola e é preciso correr de forma organizada com intensidade e agressividade, algo que faz parte da nossa base. O melhor resultado é a vitória. Estatística? Há seis anos que digo que isso me diz muito pouco. Há um jogo para disputar amanhã, um clássico, um jogo que espero que seja competitivo e que espero que sejamos nós a ganhar"."É o que acontece com todos os outros jogadores, pode chegar o momento dele. As pessoas podem ou não lembrar-se, mas o David já foi titular em muitos jogos. Não teve a regularidade do Pepe nem do Marcano, mas faz parte do grupo e é um jogador importante hoje, assim como o era quando chegou. Se é tema ou não, isso depende de quem olha para o FC Porto e quer ver ou levantar situações, ou pelo valor que custou o jogador, por isto ou por aquilo. Eu preocupo-me com o que é importante"."Olhei para esse jogo porque gosto de futebol e faz parte da preparação do jogo de amanhã. As equipas são diferentes, os momentos são diferentes, a prova também. Não vou tirar nenhuma nota só porque o Salzburgo ganhou na Luz. Olho para o jogo e vejo alguns comportamentos do nosso adversário de amanhã que são importantes para trabalharmos. O Benfica entretanto também ficou em inferioridade numérica, assim como no jogo com o Boavista, e também olhámos para esse"."As pessoas podem pegar no que lhes interesse pegar. Estamos no início da época e nós, treinadores, queremos que a equipa evolua sempre de forma positiva e que, a cada dia que passe, seja mais forte. Aquilo que disse foi que podemos fazer mais e melhor em alguns momentos do jogo. Dão ênfase ao que interessa dar. Estamos em 1.º lugar no campeonato, em 18 pontos fizemos 16. A única equipa portuguesa que ganhou na Champions. Podem dizer o que quiserem. Eu tenho noção do que temos a melhorar, os outros treinadores terão a mesma ideia nas outras equipas. Eu disse aquilo, pegaram nisso e fizeram disso uma bandeira. As pessoas são livres de opinar mas não dou grande importância a isso. Penso que os outros treinadores pensam da mesma forma. Não temos de nos motivar dependendo do adversário. Temos de estar motivados contra o Barcelona ou contra o Vilar de Perdizes. Todos os clubes gostam de defrontar o FC Porto e o FC Porto tem de estar sempre igual, contra qualquer equipa que seja"."Faz parte da estratégia para o jogo. Ainda hoje vi uma crónica de alguém que pensa que tem a mania que percebe de futebol e que diz que é portista a dizer que é tudo ao molho e fé em Deus. As modificações que faço durante o jogo tem sempre a ver com o objetivo vitória, e isso é que é importante. O Iván Jaime mais baixo, mais alto, a partir da esquerda ou do banco é sempre um jogador importante, assim como os outros Jaimes todos da equipa. Tem é de correr"."O Namaso está melhor e já treinou com a equipa, é o único dos que estavam lesionados que está apto. Os outros, existe a dúvida do Pepe, e de resto continuam todos fora. O Marcano, tive oportunidade de falar com ele antes e depois da operação. Está positivo, tendo em conta que o Marcano tem um feitio especial, é um rapaz introvertido, não é muito de expandir os seus sentimentos. Mas vi-o positivo, até porque é um super-atleta e tenho a plena convicção de que vai recuperar e jogar mais uns anos"."Posso acrescentar aquilo que posso. O meu objetivo é acrescentar a vitória importante de amanhã para conseguirmos o objetivo final de ganhar o campeonato. O meu trabalho é o trabalho da minha equipa técnica. Conseguimos, nestes anos, colocar alguns troféus no museu do FC Porto e espero que no final desta época possamos contribuir com mais. Esse é o meu objetivo sincero, não só como adepto mas também como treinador".