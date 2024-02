Em direto: siga a conferência de Sérgio Conceição de antevisão ao jogo com o E. Amadora

Sérgio Conceição faz esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o E. Amadora, partida da 22.ª jornada agendada para amanhã (20H30), no Estádio do Dragão."Em termos de se reforçar, foi a equipa a par do Rio Ave onde houve mais entrada de jogadores. É uma equipa que em termos de dinâmica não mudou muito os seus princíuios, mas tem jogadores com características diferentes e pode ter alguma nuance diferente. Não há jogos fáceis no nosso campeonato, temos de fazer o máximo pelos 3 pontos"."Está mais difícil mas aqui ninguém atira a toalha ao chão, ninguém desiste. Aqui o trabalho diário, o foco, a ambição são as mesmas. Estamos aqui para lutar até ao fim"."Não tem a ver com atitude. Foi o jogo com mais alta intensidade que tivemos. O nosso momento defensivo tem a ver com o nosso processo ofensivo, a forma como atacamos em ataque organizado, quando entramos numa primeira ou segunda fase de contrução, que há passes que não se podem falhar... No tempo em que eu era jogador tínhamos 15 jogadores no mínimo da formação do FC Porto que percebiam de uma forma mais facil o que é a nossa ambição. Não entrámos da melhor forma também por mérito do Arouca, faltou-nos em alguns momentos discernimento com bola. Isso faria com que na perda não sofressemos tanto."Não faço parte do aeroporto, não sei os aviões que estavam... Aqui não basta ter contrato, ha que sentir o clube. O Tartemi tem contrato até junho e ele respeita o clube. O Taremi está à fre nte do Hulk com menos jogos, não podemos esquecer o percurso do Taremi. Há que ter respeito porque ele tem respeito pelo clube. Depois de uma viagem estava disponível para o treino e para jogar em Arouca. Não vale de tudo para enxovalhar. Não há ninguém que sente mais o clube e se sentisse que algum jogador não estava comprometido - até poderia chamar-se Maradona -, não estava comigo. Não emprenho pelo ouvidos porque amo o FC Porto, não falo mal gratuitamente do FC Porto"."Há jogadores que trabalharam de forma exemplar até ao último dia, ele é um excelente profissional""Posso trabalhar de forma diferente para que não aconteçam situações durante o jogo que nos coloquem em dificuldades. Há erros não forçados e outras situações mais estratégicas que devia alertar ainda mais para não sermos surpreendidos. Assumo essa culpa e essa derrota em Arouca"."Taremi pode dar o que vocês já sabem, depende do modelo de jogo. Mas posso dizer que o Taremi amanhã não joga de início. Alan Varela, um problema nos gémeos, vamos ver...""Exatamente como eu estou. Eles percebem que não estamos num bom momento, não é normal empatar em casa com o Rio Ave, foi o que foi, não conseguimos meter a bola dentro. Em Arouca devíamos ter dado outra resposta. Amanhã queremos dar essa resposta, com o apoio de toda a gente. Os adeptos sabem que a equipa é jovem, que se dedica muito ao trabalho, já fez coisas boas e menos boas esta época, mas precisamos de apoio para aos 97, 98 minutos (não avanço mais números antes que venha um processo) que sejam essa mais valia. Isso para nós é que é importante. É um grupo jovem mas que quer muito vencer".