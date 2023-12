O que o árbitro escreveu sobre Pepe, dar minutos a "quem faz pela vida" e os treinos... sem baliza: tudo o que disse Conceição

Sérgio Conceição fez, esta sexta-feira, a antevisão ao jogo com o Leixões, marcado para sábado (20h30) no Estádio do Dragão."Toda a gente sabe a importância dentro e fora de campo. Castigo tem que ver com o que é escrito no relatório do árbitro e não há nada a fazer, é arranjar soluções. Cabe-me a mim arranjar essas soluções para colmatar essa baixa que é muito importante"."Não há nada que cumprir calendário até pela adesão dos adeptos do FC Porto: se não há casa cheia está perto disso. Infelizmente estamos fora da competição mas não é um jogo para dar minutos só: dou minutos a quem trabalhar, a quem faz pela vida, aí têm minutos que acho que tenho de dar. Máxima seriedade. O Leixões foi visto como todos os outros jogos como todas as competições. Temos de entrar em campo com esse espírito e é isso que queremos fazer"."Infelizmente a comunicação social sabe tudo de uma forma muito rápida, embora às vezes seja a verdade na sua totalidade. É um facto que, a nível disciplinar, houve um mau comportamento do atleta. A nível desportivo, é um atleta que tem de competir. A nível emocional e técnico-tático está atrás de outros jogadores e na equipa B também poderá também vir a estar atrás, depende do empenho e do que o António Folha entender. Poderá ter mais possibilidades para competir lá. Depende do contexto, da aplicação. É um jogador que está abaixo daquilo que nós queremos. Tem de demonstrar mais se quer ser opção", disse o treinador do FC Porto na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Leixões, marcado para sábado (20h30) no Estádio do Dragão."Foi algo que se passou no seio do grupo. Não vou falar em público sobre isso. O que é que os jogadores querem? Jogar. A mim, pagam-me tomar decisões. Acho que, a nível desportivo, está abaixo de outros. Se eu perder mais uns jogos, mandam-me embora... Todos os jogadores têm de estar empenhados. Há o mercado de janeiro, que agita sempre a cabeça dos jogadores e há a questão dos empresários. Não devemos aceitar determinadas situações. Estou aqui para defender o FC Porto. Um jogador, treinador do FC Porto, um profissional do FC Porto tem de ter rendimento.""O mercado fica à porta do Olival, não falo disso, não é o momento. É o momento de falar do Leixões e ninguém me fala nisso. São temas alimentados na comunicação social, e tem de o fazer porque são notícias, mas estou a fazer a antevisão do jogo com o Leixões e já falei o suficiente""Sobre esse atleta já falei o que tinha a falar. Sobre estreias… não dou nada a ninguém, têm de fazer por merecer. Jogadores querem jogar e para isso têm de trabalhar; dar tudo não chega, têm de andar no limite. Tenho um plantel de 26/27 jogadores, quase todos disponíveis - menos o Marcano e o Pepe - e provavelmente não virá ninguém da equipa B"."Esse jogo foi dissecado ao máximo, visto e revisto por mim e mostrado aos jogadores e volto a afirmar – não ando aqui há 2 dias… Falei da forma como chegámos ao último terço do Sporting que foi dos jogos mais fáceis. O que fizemos no último terço foi bom ou não? Entrando aí, faltou-nos ali alguma criatividade, segurar onde tínhamos de segurar, sem bola não fomos a equipa que devíamos ser… Íamos com as ideias limpas para o jogo, mas a equipa teve muitas duvidas no início. Se não trabalhamos no pormenor, de quando temos de pressionar... temos de perceber o que fazer"."[risos] Não tenho de concordar ou discordar, mas escreveu o que pelos vistos não viu no momento, mas o que viu no VAR. E depois há formas de escrever o que se vê: eu posso pintar a manta de uma forma, o Rui [dirigindo-se ao jornalista de Record que colocou a questão] de outra…""Fomos o melhor ataque quase sempre, com as minhas equipas. Pelos vistos deixei de perceber... Deixei de ser um treinador mediano para ser fraco? Quase em todos os exercícios trabalhamos a finalização; em jogo também… Na Champions somos o 5.º melhor ataque; no campeonato não estamos assim tão bem… Também já treinámos sem baliza para lhes criar fome de golo. Vamos continuar a trabalhar".