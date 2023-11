A violência que "repudia", a renovação do contrato e o 'like' em publicação de Cecília Pedroto: o que disse Sérgio Conceição

Sérgio Conceição faz, esta quinta-feira, a antevisão ao jogo frente ao Montalegre da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, que se realiza amanhã, pelas 20h45, no Estádio do Dragão.





"Espero uma equipa super motivada, a tentar criar surpresa como todas as equipas de escalões inferiores tentam nesta competição. Temos de estar atentos. Analisamos e olhamos para o adversário com o mesmo respeito e dedicação de todos os jogos e das outras competições, e cabe-nos assumir o jogo dentro daquilo que foi a estratégia definida, percebendo o que poderá acontecer e antecipando cenários, usando os jogadores que acho que estão em melhores condições. Pode haver uma ou outra variante na equipa em termos de dinâmica porque hoje chegou o Pepê, o Jorge [Sánchez] também, Taremi só fez recuperação e chegou ontem depois de viagens longas, com diferentes equipas técnicas... Temos de fazer essa gestão, nunca é fácil preparar a equipa dentro desse contexto. Temos 11 jogadores preparados para iniciar e mais cinco que vão entrar para dar o seu melhor"."Olhamos para aquilo que se passa à nossa volta, eu como empregado do FC Porto tenho que me focar na equipa. O meu papel é ser treinador, tenho de preparar a equipa da melhor forma, olhando para estes acontecimentos que fazem parte ou que estão a fazer parte deste ambiente e do clube, e que me deixam absolutamente triste. Obviamente que repudio qualquer tipo de violência e o que vi na AG, como sócio há 27 anos, deixa-me triste e é condenável. A partir daí, não comento mais. O meu foco é no jogo de amanhã"."O meu foco é no jogo de amanhã. Depois, a seguir ao jogo do Montalegre, será o jogo com o Barcelona. Depois vamos jogar com o Estoril, é um ciclo de jogos que pode definir muita coisa naquilo que é o futuro da equipa nas diferentes provas. Sou empregado e trabalhador do FC Porto, não tenho de comentar as palavras do meu presidente. Em relação a mim, não vejo qual é o espanto das palavras do presidente quando a minha última renovação foi em junho de há três anos, renovei nas férias. Neste momento, estou preocupado, e acho que os sócios também, com o facto da equipa ganhar títulos. Há coisas que observo, outras que não gosto de todo e não aprecio, mas o meu papel não é comentar essas situações. Já o fiz de forma muito curta dando a entender o meu sentimento, mas o mais importante é o jogo de amanhã"."Quem, eu? Sublinharam um 'like' que meti na [publicação da] dona Cecília Pedroto, e referindo uma frase que considero muito importante, porque quando falamos do nosso mestre e alguém que eu admiro, que dizia que os sócios do FC Porto não são o 12.º jogador, são o 1.º. Sem eles, não havia razão do clube existir. Os sócios querem é vitórias, títulos, e não querem também algumas situações que infelizmente aconteceram. Somos de uma região muito apaixonada pelo nosso clube, muito dedicada à causa. Não somos o que vimos neste passado muito recente, isto que fique claro. A partir daí não há mais nada a comentar, há que preparar jogos e dar alegrias aos sócios, para que possamos fazer melhor do que temos feito. Esse é o objetivo".

O Sérgio, como figura importante do FC Porto, tem alguma mensagem para os sócios?



"Já passei aqui várias mensagens hoje, penso que os sócios, adeptos e simpatizantes são inteligentes e vão perceber aquilo que quero dizer".



Boletim clínico... Teme que este ambiente possa perturbar os jogadores dentro de campo?



"Zaidu e Wendell estão fora. Pepe está fora também, Iván Jaime voltou e fez dois treinos, está apto mas não nas melhores condições. Ambiente? Estamos empenhados em trabalhar, não falamos muito dessas situações no balneário e no treino. A mensagem que queremos passar é que os adeptos continuem a ser apaixonados e a apoiarem da maneira que apoiam. Vamos precisar muito deles".



Que ambiente gostaria de ter no Dragão?



"O ambiente que gosto para a minha equipa, o de chegar ao fim dos jogos e estar um ambiente de vitória. Que o FC Porto ganhe".



Análise ao Montalegre...



"4x2x3x1, tem um ponta-de-lança muito interessante, o Alex, dois alas também muito interessantes e dois médios que se mostram muito ao jogo num duplo-pivô. Centrais, Douglão forte, com algumas fragilidades que descobrimos. O capitão joga do lado direito. Estão em 3.º no campeonato, têm o melhor marcador. É uma equipa à imagem do seu treinador, que se der para sair a jogar de forma mais ligada sai, se não der é muito simples no seu processo ofensivo, olhar para a referência na frente e, com movimentos rápidos dos alas e a aproximação dos médios... Defendem bem, podem defender mais alto, depende da estratégia definida pelo treinador. Temos de ser nós a descobrir a forma e a antecipar cenários que podem acontecer, olhando para aquilo que foi o Montalegre nesta competição e no seu campeonato, temos de perceber que vão ter o jogo mais mediático e importante até agora. A análise que fizemos e o que falámos sobre o Montalegre foi igual a como quando jogámos na Liga dos Campeões. Um abraço às pessoas de Montalegre, que acho que vêm em dez autocarros".



João Mário e Pepê internacionais...



"Fico extremamente contente pelo percurso e evolução deles, por chegarem a um patamar de seleção, a um espaço onde estão os melhores de cada país. É merecido. Penso que temos mais dois ou três jogadores que podem ser chamados a qualquer momento, Galeno, Evanilson... Jogadores com potencial e que, com o que fazem no clube, podem vir a ser chamados, tal como eu já vinha dizendo acerca do João Mário e do Pepê. Espero que venham um bocadinho mais acordados, o João veio a dormir nestes últimos dois ou três dias, tem de perceber que tem um treinador português e não um espanhol".