Empresário de Otávio abre a porta da Arábia Saudita: «Que jogador é que hoje em dia não quer ir?»

Otávio está sob assédio de emblemas sauditas, com o Al Nassr à cabeça, e o seu empresário, Israel Oliveira, assumiu que rumar ao Médio Oriente é uma possibilidade que agrada ao craque do FC Porto."Tudo é possível. Haverá nesta altura algum jogador que não queira ir para a Arábia Saudita? Mas o Otávio também tem ofertas de grandes clubes da Europa, clubes da Champions. Vamos recolher todas as ofertas que tenho para ele e quando voltar das férias decidirá o seu futuro", referiu o agente do internacional português ao jornalista egípcio Ismael Mahmoud, acrescentando que o Al Nassr não é o único emblema saudita atento a Otávio.De recordar que, segundo apurou, qualquer proposta que venha a ser formalizada só poderá ter sucesso se cobrir a cláusula de rescisão do médio-ala, ou seja, 40 milhões de euros até 15 de julho, 60 milhões depois desse dia.