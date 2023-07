Empresário de Otávio confirma: «Inter Milão está a juntar 40 milhões de euros para o contratar»

Israel Oliveira, empresário de Otávio, admitiu em declarações ao portal 'L'Interista', esta terça-feira, que o Inter Milão prepara-se para apresentar ao FC Porto uma proposta de 40 milhões de euros pelo internacional português. E acrescentou que também a Juventus se irá juntar à corrida pelo médio."Há quem esteja a juntar os fundos necessários para pagar os 40 milhões solicitados pelo FC Porto. Querem-no muito. Sim, posso confirmar que o Inter Milão é um desses clubes. E acho que a Juventus vai entrar na luta para tê-lo", afirmou o agente.Sem confirmar que esteve recentemente em Itália a negociar a transferência do jogador, Israel Oliveira acrescentou: "O que posso dizer é que em Itália querem muito o jogador e que o interesse nele no país continua a existir."Recorde-se que Otávio também desperta muita cobiça na Arábia Saudita, nomeadamente no Al Nassr de Cristiano Ronaldo, clube treinado por Luís Castro. O próprio técnico, recorde-se, confirmou o interesse no médio do FC Porto.