Erik Nascimento é reforço para os juniores do FC Porto

O FC Porto anunciou esta sexta-feira a contratação de Erik Nascimento, defesa central brasileiro de 18 anos que atuava no Ituano. Segundo os dragões, o jovem, que faz da compleição física uma das suas armas - mede 1,87 metros -, irá ser integrado na equipa de juniores na temporada que agora começa.Em declarações aos meios de comunicação do clube azul e branco, o defesa central mostrou-se muito satisfeito com o passo dado. "É uma sensação única poder jogar num grande clube da Europa. Desde pequeno que sempre sonhei em jogar na Europa e é muito gratificante chegar ao FC Porto. Ainda não me caiu a ficha por agora vestir esta camisola. Vai ser uma época de adaptação, pois o futebol europeu é diferente do brasileiro, é mais intenso. Antes de mais, quero poder fazer uma boa temporada, mas quero chegar à equipa principal e conquistar muitos títulos com esta camisola", declarou o jovem, que se destacou na recente Copinha ao serviço dos Sub-20 da equipa paulista, com dois golos em cinco encontros.