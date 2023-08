Espanhóis e a presença do FC Porto no grupo do Barcelona: «O mais acessível do Pote 2»

O FC Porto conheceu esta quinta-feira os seus adversários na fase de grupos da Liga dos Campeões. O sorteio realizado no Mónaco colocou Barcelona, Shakhtar Donetsk e o Antuérpia, estreante nestas andanças, no caminho dos dragões rumo às eliminatórias.

Na análise aos adversários dos catalães, o jornal espanhol 'Mundo Deportivo' enalteceu o "sorteio muito amigável" que o Barcelona teve, afirmando que o FC Porto era a equipa "mais acessível do Pote 2", onde ainda marcavam presença equipas como Real Madrid, Manchester United, Inter Milão, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, Leipzig e Arsenal.

"Máxima ambição para a equipa de Xavi Hernández, depois de dois anos seguidos a ser eliminada na fase de grupos e muito mais acessível do que a época anterior, quando não conseguiu ganhar um único jogo a Bayern Munique e Inter Milão. Quiçá um dos mais favoráveis da história. O FC Porto de Nico González, à priori o mais acessível do Pote 2, Shakhtar Donetsk com Hamburgo como exílio europeu devido à guerra na Ucrânia e o Antuérpia do treinador Van Bommel e do diretor desportivo Marc Overmars serão os adversários dos culés", pode ler-se na referida análise ao Grupo H.



Refira-se que desde que foi introduzido o modelo atual, em 2009/10, num total de 13 participações, o FC Porto não conseguiu apurar-se para a fase a eliminar em apenas quatro ocasiões, sendo que em 2019/20 os dragões não chegaram à fase de grupos - acabaram por ser eliminados na terceira pré-eliminatória pelos russos do Krasnodar.