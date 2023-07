Espanhóis garantem que já há acordo entre FC Porto e Barcelona por Nico González

O 'Mundo Deportivo' garante esta sexta-feira que, depois de vários dias de negociação, FC Porto e Barcelona já chegaram a acordo relativamente à transferência de Nico González para o Dragão.De acordo com o jornal catalão, embora não sejam ainda conhecidos detalhes do negócio, o Barcelona terá conseguido aquilo que queria, ou seja, continuar a ter uma palavra a dizer sobre o futuro do jogador, de 21 anos. O clube espanhol vende o passe, mas fica com uma opção de recompra.Alcançada uma base do acordo entre os clubes, agora a negociação passa para o jogador, que tem de acertar os detalhes do seu contrato com o clube português.A proposta do FC Porto, escreve o 'Mundo Deportivo', contempla uma redução do salário que Nico González recebe atualmente no Barça.