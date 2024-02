«Esta derrota vai ficar para a história»: as reações ao jogo do FC Porto em Arouca

O resumo do Arouca-FC Porto: golos, casos e outros lances O resumo do Arouca-FC Porto: golos, casos e outros lances

O FC Porto perdeu segunda-feira em Arouca por 3-2 e ficou a 7 pontos de Benfica e Sporting. Record ouviu conhecidos adeptos dos dragões sobre o jogo."O Arouca dominou os primeiros 20 minutos do jogo, mas acho que encontraram um FC Porto apático, sem ambição e esta derrota vai ficar para a história. O título está praticamente arrumado, embora a esperança seja sempre a última a morrer.""Um resultado nada positivo para as ambições do FC Porto. Começar a perder é sempre mau, mas os jogadores também estão numa fase sem sorte. O Arouca tem bons elementos na frente de ataque. Porém, ainda restam muitos pontos por disputar.""O FC Porto entrou muito mal no jogo, após o golo sofrido logo no início. O Arouca tem mérito, a aproveitar os jogadores muito rápidos que têm na frente, fizeram os jogadores do FC Porto parecerem perdidos em campo. Mas falta muito campeonato."