Estádio do Dragão e Museu FC Porto distinguidos como Melhor Marco Histórico de Portugal em 2023

Tal como em 2022, em que foram eleitos a Melhor Atração de Portugal e do Mundo, o Estádio do Dragão e o Museu FC Porto, englobados na Experiência Tour FC Porto, foram eleitos o Melhor Marco Histórico (Best Landmark) de Portugal de 2023, uma distinção atribuída pelos Remarkable Venue Awards da plataforma Tiqets.Nesta eleição, o Museu e o Estádio do FC Porto superaram a concorrência, o Mosteiro dos Jerónimos, o Parque e Palácio Nacional da Pena e o Castelo dos Mouros. A atribuição deste prémio, refira-se, resulta das avaliações de visitantes partilhadas na já mencionada plataforma.Conquistada a distinção a nível nacional, a Experiência Tour FC Porto vai agora concorrer ao mesmo prémio a nível internacional, para a qual também estão nomeados o Windsor Castle (Reino Unido), Willis Tower (EUA), Burj Al Arab (Emirados Árabes Unidos), El Capricho de Gaudi (Espanha), Chateau de Villandry (França), Museum Our Lord in the Attic (Países Baixos) e Catacumbas de San Gennaro (Itália).