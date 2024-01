Estas são as linhas estratégicas do programa de Villas-Boas para o FC Porto

Durante o seu discurso de apresentação da candidatura à presidência do FC Porto , André Villas-Boas deixou já algumas linhas orientadoras do seu programa, que pode ler em baixo:"No programa desportivo, uma direção desportiva competente, experiente, estruturada, profissional e interventiva. Sendo este o coração da nossa instituição, é fundamental que reflita a grandeza e grau de exigência do clube.Uma direção de scouting capaz de identificar, filtrar e escolher de forma criteriosa o talento, planeando as equipas a curto, médio e longo prazo, seja na equipa sénior ou na formação, em todas as modalidades.Um modelo de gestão rigoroso, capaz de criar valor na equipa senior e na formação. Um gabinete de performance que otimiza e potencia o talento, uma metodologia planificada, apoiada na exigência e criatividade, sem medo da emancipação precoce dos seus jogadores.Uma aposta séria no futebol feminino com o completar dos escalões em falta.Lançar as bases para a criação do futsal no clube, primeiro através da sua prática nos escalões inferiores e depois até à equipa senior.Por fim, o centro de alto rendimento no Olival. Ainda há dias veio o presidente da CM de Gaia dizer que o FC Porto terá de comprar o resto dos terrenos de construção da sua academia. O que acontece se um privado mal intencionado os comprar? E se um clube rival os comprar? Uma academia que foi promessa eleitoral em 2016 é hoje, oito anos depois, uma promessa eleitoral.Gostava de partilhar uma história. Há dois anos, quando nos lançámos aqui, fizemos duas chamadas a proprietários de terrenos. Em duas chamadas, encontrámos o proprietário de um terreno a mil metros do atual centro de treinos do FC Porto. Em oito anos, o melhor que conseguimos fazer foi arranjar um na Maia?Junta-se uma obra mais eficaz do ponto de vista do custo, da operação, que vai permitir aos escalões de formação maximizar os campos que têm à disposição, e uma obra que torna possível dotar equipa principal, equipa B e sub-19, de uma estrutura adequada a um nível de Liga dos Campeões."